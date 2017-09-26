В Таласе ищут хулиганов, которые сожгли баннер кандидата в президенты

В Таласском управлении внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. В регионе ищут злоумышленников, которые подожгли агитационный баннер кандидата в президенты страны Сооронбая Жээнбекова.

По факту поджога баннера начато расследование.

Акт вандализма зафиксирован еще 17 сентября - в Манасском районе неизвестные подожгли баннер с фото Сооронбая Жээнбекова. Они также успели испортить еще два баннера.

В городском штабе Таласа считают, что поджог совершили оппоненты претендента на президентский пост, однако имен не назвали.