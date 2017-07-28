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Выборы

Штаб Омурбека Бабанова жалуется, что в Оше милиция препятствует его сторонникам

Уполномоченный представитель кандидата в президенты Омурбека Бабанова Эрик Ирискулбеков направил в ЦИК еще одну жалобу.

По данным Центризбиркома, она касается действий сотрудников Ошского ГОВД, мэрии города и председателя территориального совета №9. Они якобы препятствуют гражданам ставить подписи в поддержку Омурбека Бабанова.

«Избирательные права кандидата нарушаются», — говорится в жалобе. Уполномоченный представитель Бабанова требует принять меры.

Рабочая группа ЦИК по рассмотрению заявлений и жалоб направила его заявление в Генеральную прокуратуру для рассмотрения по существу.

Ранее Эрик Ирискулбеков подал в ЦИК жалобу на журналистов, которые пустили в телеэфир интервью, где Омурбека Бабанова назвали Остапом Бендером. Эта жалоба находится на рассмотрении в ЦИК, решение пока не принято.
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