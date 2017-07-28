Хотят, но не могут. Участие в выборах для кыргызстанцев за рубежом ограничено

Возможности участвовать в выборах для кыргызстанцев за рубежом ограничены. Конституционные права в полной мере не исполняются. Такое мнение озвучили на очередном заседании Совета аксакалов в Москве (Россия).

Члены кыргызской диаспоры обсудили тему предстоящих президентских выборов.

Диаспора решила обратиться в госорганы с предложением оказать посильное содействие в составлении списков избирателей, в агитационной работе по сдаче и сбору биометрических данных, участии в избирательных процессах, в проведении разъяснительной деятельности о выборах.

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Представители диаспоры также заявили, что недовольны принятыми законодательными актами, запрещающими совершение на своей исторической родине юридических и правовых операций с различными видами недвижимости кыргызстанцам и этническим кыргызам. Речь идет о запрете на назначение на государственные должности и взимании штрафа за отсутствие временной регистрации в период пребывания у родных на исторической родине. Напомним, об этом члены диаспоры говорили ранее на встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Москве в июне.