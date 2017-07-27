Азимбек Бекназаров уверен в своей победе на выборах уже в первом туре. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

Бывший член временного правительства Азимбек Бекназаров также добавил, что среди кандидатов на президентский пост он не видит достойных. Кроме себя.

«Потому что никто не предлагает того, что есть в моей предвыборной программе. Я надеюсь, что без второго тура смогу одержать победу на выборах», — сказал Азимбек Бекназаров. Однако основные тезисы своей предвыборной платформы не представил.

Экс-генпрокурор также поднял тему Омурбека Текебаева. Он раскритиковал действия, точнее, бездействие Центризбиркома, члены которого боятся принять законное решение и обеспечить этому кандидату в президенты равные избирательные права.

«Омурбек Текебаев не выйдет из камеры до окончания президентских выборов. Уголовное дело против него, а также уголовные дела против Садыра Жапарова и Ахматбека Келдибекова были возбуждены с одной целью: устранить их от участия в выборах-2017», — заявил Азимбек Бекназаров.