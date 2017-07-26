Ну, начали! Первая тройка кандидатов в президенты приступила к сдаче экзамена

Сегодня первая тройка кандидатов в президенты страны приступила к сдаче экзамена по государственному языку.

Первым сдает тест глава Центра «Лига-антикризис» Назарбек Нышанов, который первым и подал заявление о намерении баллотироваться на президентский пост.

Второй в списке Омурбек Текебаев. Однако вопрос его участия в тестировании остается открытым.

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Сегодня экзамен будут сдавать также лидер партии «Акшумкар» Темир Сариев и директор компании «Ауирдин» Арстанбек Абдылдаев (автор знаменитого «зима не будет»).

Тест на знание кыргызского языка состоит из четырех заданий. На лексико-грамматическую часть выделяется 50 минут, аудирование, чтение и устное выступление на кыргызском языке — 20–25 минут.

По закону экзаменующиеся должны получить от экспертной комиссии более 60 баллов и оценку «выше среднего».