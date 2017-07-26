10:52
+37
USD 68.46
EUR 79.79
RUB 1.14
Выборы

Допуск Текебаева к тесту по госязыку. ЦИК рассмотрит вопрос

Сегодня ЦИК в срочном порядке рассмотрит вопрос о допуске подсудимого экс-депутата парламента Омурбека Текебаева к сдаче обязательного для кандидатов в президенты теста на знание государственного языка. Об этом сообщил юрист партии «Ата Мекен» Канатбек Азиз.

Читайте по теме
Пустите Текебаева на экзамен: рабочая группа ЦИК направила письмо в ГКНБ
По его словам, ранее суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Текебаева о предоставлении подсудимому возможности сдать тест.

«Текебаев, пусть и в сопровождении конвоя, должен сдать этот тест. Это его законное право, так как он не осужденный, а всего лишь подсудимый. Значит, может быть и оправдан», — сказал Канатбек Азиз.

Накануне у здания Центризбиркома собрались с требованием допустить Текебаева к тесту его сторонники.
Ссылка:
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
Члены ЦИК жалуются на давление со стороны сторонников Омурбека Текебаева
Ну, начали! Первая тройка кандидатов в президенты приступила к сдаче экзамена
Помитингуем? У здания ЦИК вновь собираются сторонники Омурбека Текебаева
Передумали. Рабочая группа ЦИК не стала направлять письмо в ГКНБ по Текебаеву
Пенсионер Мыктымбаев решил испытать Фортуну — идет в президенты
Пустите Текебаева на экзамен: рабочая группа ЦИК направила письмо в ГКНБ
ЦИК не знает, как кандидату Текебаеву сдавать тест на знание госязыка
В селе Ничке-Суу Ноокатского района появится новый избирательный участок
Дело Текебаева. Адвокаты просят суд обеспечить права кандидата в президенты
Траты кандидатов в президенты. Бабанов по-прежнему в лидерах
Популярные новости
Эльмира Ибраимова о&nbsp;том, почему она отказалась баллотироваться в&nbsp;президенты Эльмира Ибраимова о том, почему она отказалась баллотироваться в президенты
Первый кандидат в&nbsp;президенты сдал подписи в&nbsp;ЦИК Первый кандидат в президенты сдал подписи в ЦИК
Появился новый кандидат в&nbsp;президенты. Очередной самовыдвиженец Появился новый кандидат в президенты. Очередной самовыдвиженец
Кандидатский языковой тест: Текебаев сдает первым, но&nbsp;как? ЦИК в&nbsp;замешательстве Кандидатский языковой тест: Текебаев сдает первым, но как? ЦИК в замешательстве
Бизнес
4G Wi-Fi роутер от&nbsp;MegaCom. Возьми Интернет с&nbsp;собой! 4G Wi-Fi роутер от MegaCom. Возьми Интернет с собой!
Атамбаев не&nbsp;против запуска проекта &laquo;Безопасный город&raquo; на&nbsp;базе &laquo;Кыргызтелекома&raquo; Атамбаев не против запуска проекта «Безопасный город» на базе «Кыргызтелекома»
O!PEN AIR 2017 собрал более 10 тысяч зрителей! O!PEN AIR 2017 собрал более 10 тысяч зрителей!
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети