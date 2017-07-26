Допуск Текебаева к тесту по госязыку. ЦИК рассмотрит вопрос

Сегодня ЦИК в срочном порядке рассмотрит вопрос о допуске подсудимого экс-депутата парламента Омурбека Текебаева к сдаче обязательного для кандидатов в президенты теста на знание государственного языка. Об этом сообщил юрист партии «Ата Мекен» Канатбек Азиз.

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По его словам, ранее суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Текебаева о предоставлении подсудимому возможности сдать тест.

«Текебаев, пусть и в сопровождении конвоя, должен сдать этот тест. Это его законное право, так как он не осужденный, а всего лишь подсудимый. Значит, может быть и оправдан», — сказал Канатбек Азиз.

Накануне у здания Центризбиркома собрались с требованием допустить Текебаева к тесту его сторонники.