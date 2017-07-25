Траты кандидатов в президенты. Бабанов по-прежнему в лидерах

Омурбек Бабанов по-прежнему больше всех кандидатов тратит денег из избирательного фонда. На сайте ЦИК размещены обновленные сведения о движении средств фондов претендентов на главный политический пост.

На счет Омурбека Бабанова поступило 15 миллионов сомов. Почти все - 13 миллионов 917 тысяч 827 - он уже потратил.

У Арсланбека Малиева на счету 4 миллиона 259 тысяч 800 сомов, потрачено 115 тысяч 660.

У Темира Сариева на счет поступило 3 миллиона, потрачено 1 миллион 223 тысячи сомов.

3 миллиона в фонде и у Сооронбая Жээнбекова. Потратил он всего 14 тысяч 550 сомов.

Почти все потратил и Арстанбек Абдылдаев - 715 тысяч сомов из имевшихся 815.

У пенсионерки Замиры Муратбековой на счету так и числится 391 сом, ничего не потрачено.

Ничего не потратил и Сагынбек Абдрахманов, имеющий в фонде 40 тысяч сомов.

Нусрет Муса-Оглы Мамедов перевел на счет 520 сомов, они не потрачены.

Напомним, президентские выборы в Кыргызстане состоятся 15 октября. На сегодня о своем желании участвовать в президентской гонке заявили 38 человек.