Партия «Ата-Журт» определилась с кандидатами на президентские выборы

Съезд партии «Ата-Журт» завершился. Делегаты выдвинули кандидатами для участия в президентской кампании экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова и бывшего депутата ЖК Камчыбека Ташиева.

Присутствующий на съезде бывший член временного правительства Азимбек Бекназаров заявил Ташиеву и Келдибекову, что они «чистокровные кыргызы» и напомнил, что их двое, а президентское кресло одно.

Отметим, что ЦИК может и не зарегистрировать Ахматбека Келдибекова. У него не погашена судимость, следовательно, не может баллотироваться.

В Верховном суде КР сообщили, что судимость Ахматбека Келдибекова будет погашена 8 ноября 2017 года. «Решением Бишкекского городского суда он оштрафован на 10 миллионов сомов. Это решение оставлено в силе вердиктом Верховного суда от 13 октября 2016 года. Решение о выплате штрафа исполнено 8 ноября 2016-го», — пояснили в ВС КР. Согласно Уголовному кодесу, судимость погашается в отношении лиц осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, по истечении года после отбытия или исполнения наказания.