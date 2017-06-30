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Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова

Экс-вице-премьер-министр Кыргызстана Эльмира Ибраимова возглавила предвыборный штаб Темира Сариева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе партии «Акшумкар».

Отмечается, что Эльмира Ибраимова имеет большой опыт государственной службы, а также обладает высоким авторитетом среди политической элиты и широкой общественности.

По мнению ряда политологов, приход Эльмиры Ибраимовой в команду Темира Сариева значительно усилит его позиции.

«Таким образом, Темир Сариев продолжает уверенно вести борьбу за высший государственный пост», — полагают в политсовете партии «Акшумкар».

Эльмира Ибраимова родилась 13 апреля 1962 года во Фрунзе.

В 1984 году закончила Московский государственный университет (МГУ) имени Михаила Ломоносова и получила диплом экономиста, преподавателя политической экономии.

С 1993 по 1995 год — стипендиат Университета Массачусетса (Эмхерст, США) по специальности «Государственное управление».

1984–1986 — Завод электронных вычислительных машин, г. Бишкек, экономист, старший экономист экспериментального цеха, секретарь первичной комсомольской организации сборочного цеха.

1986–1991 — Октябрьский районный комитет комсомола, г. Бишкек, второй секретарь.

1991–1996 — Верховный совет Кыргызской Республики, консультант отдела писем и приема граждан, заместитель заведующего общим отделом, заведующая общим отделом аппарата ВС.

1994–1995 — краткосрочный консультант отдела EMTEN по разработке стратегии для Кыргызстана «Национальный план охраны окружающей среды».

1996 — Законодательное собрание Жогорку Кенеша, заведующая секретариатом.

1996–1998 — Счетная палата КР, аудитор от Законодательного собрания ЖК.

1998–1999 — администрация президента КР, заместитель заведующего отделом внешней политики.

1999–2001 — постоянный представитель КР при ООН,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики.

2002–2003 — координатор проекта сельских инвестиций при аппарате премьер-министра КР.

2003–2008 — исполнительный директор созданного Агентства развития и инвестирования сообществ КР.

2007 — и.о. председателя политсовета партии «Ак Жол».

С декабря 2007-го — депутат Жогорку Кенеша, руководитель фракции.

26 мая 2008-го — 9 января 2009-го — вице-премьер правительства КР.

В апреле 2009-го исключена из политсовета партии «Ак Жол» за критику президента Курманбека Бакиева.

6 апреля 2010 года задержана сотрудниками ГКНБ, 7 апреля освобождена по требованию оппозиции.

9.04.2010 — 07.2010 — координатор временного правительства КР по социальному сектору, связям с общественностью и СМИ.

С 28 августа 2010 года — исполнительный директор Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС) КР.

10.11.2012 — 10.03.2016 — председатель Счетной палаты Кыргызской Республики.
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