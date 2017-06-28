Турсунбай Бакир уулу опять хочет стать президентом

Бывший омбудсмен и депутат парламента Кыргызстана Турсунбай Бакир уулу подал в ЦИК заявление о намерении баллотироваться на президентский пост.

Сам Турсунбай Бакир уулу назвал себя ветераном президентской гонки: он участвует в президентских кампаниях регулярно, начиная с 1995 года.

Он самовыдвиженец.

Ранее в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении на главный политический пост от главы ОО «Институт правового анализа» Риты Карасартовой, председателя ОО «Лига-Антикризис» Назарбека Нышанова, автора знаменитого «Зима не будет» Арстанбека Абдылдаева, лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, директора Бишкекского филиала латвийской фирмы «Маро» Сайнидина Султанидинова и главы Ассоциации отечественных производителей Бакыта Дегенбаева.

Сегодня подала заявление экс-министр образования Камила Шаршекеева.

От партии «Акшумкар» выдвинут экс-премьер-министр Темир Сариев.

Прием заявлений от кандидатов в президенты продлится до 15 августа.