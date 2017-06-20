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Выборы

В ЦИК разъяснили, как кандидат должен оплачивать услуги до регистрации

Кандидат в президенты Кыргызстана не должен оплачивать съезды из своего избирательного фонда. Об этом ИА «24.kg» рассказал юрист ЦИК Адилет Сатыгулов.

По его словам, аренду помещений, где будут проходить съезды, на которых выдвигают тех или иных претендентов на главный политический пост страны, может оплатить сама политическая организация. Поскольку распоряжаться деньгами из фонда кандидат будет только спустя пять дней после официального выдвижения.

Ранее в ЦИК пояснили, что возможен еще и такой вариант: претендентам следует заключить договор с арендодателем. То есть провести съезд, выдвинуться, подать заявление в ЦИК и после активации избирательного фонда выплатить стоимость аренды.

Адилет Сатыгулов также добавил: уведомление о взносе избирательного залога выдвиженец в президенты может принести в течение 10 дней, пока идет регистрация его документов в ЦИК. «Если до истечения этого срока он не внесет миллион сомов, то не будет зарегистрирован», — сказал Адилет Сатыгулов.

Напомним, выдвижение началось 15 июня и завершится 15 августа. На сегодня заявления в ЦИК о намерении баллотироваться в президенты страны подали глава Общественного объединения «Лига — Антикризис» Назарбек Нышанов и лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев.
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