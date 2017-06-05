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Выборы

ЦИК изменит свои нормативные акты из-за поправок в закон о выборах

ЦИК в ближайшее время изменит свои нормативные акты из-за внесенных поправок в закон о выборах. Об этом сегодня на заседании заявила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова.

Она напомнила, что сегодня президент подписал закон о внесении поправок в конституционный закон о выборах. Главным новшеством стал перенос даты выборов главы государства на 15 октября 2017 года. Как только документ официально опубликуют, ЦИК должна внести в свои нормативные акты поправки.

«Рабочие группы приведут наши акты в соответствие с конституционным законом. Рабочие группы, юридический отдел, эксперты уже работают над этим», — заключила Нуржан Шайлдабекова.
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