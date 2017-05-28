Чиновники и депутаты парламента не должны вмешиваться в работу УИКов

Чиновники местного самоуправления и депутаты парламента не могут вмешиваться в работу участковых избирательных комиссий, заявила ИА"24.kg» член ЦИК Кыргызстана Гульнара Джурабаева, комментируя инцидент на избирательных участках в Джалал-Абаде (№ № 2069 и 2115).

Там наблюдатели зафиксировали факт давления и вмешательства в работу УИК члена фракции СДПК Музаффара Исакова и.о.мэра Турдалы Темирбаева.

Последний пояснил, что просто контролировал процесс выборов.

«Напоминаю всем участникам избирательного процесса, что, согласно действующему законодательству, мэры, вице-мэры, парламентарии, другие чиновники не могут и не должны разъезжать по избирательным участкам. Они не наблюдатели, и им там делать нечего. ЦИК должен разобраться с этими фактами и отреагировать своевременно на них», — сказала Гульнара Джурабаева.

В Джалал-Абадский городской кенеш баллотируется семь политических партий.