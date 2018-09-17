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Власть

Министерству образования предложили заняться прогнозированием

Министерство образования должно прогнозировать прирост учеников и принимать меры в соответствии с этим. Об этом заявил сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, науке, образованию, культуре и здравоохранению депутат Тазабек Икрамов.

По его словам, в 2018/19 учебном году принято в два раза больше первоклассников по сравнению с прошлым. «Вы занимаетесь прогнозированием этого прироста? Есть статданные по рождаемости, можно посмотреть», — сказал он.

Заместитель министра Надира Джусупбекова ответила, что ведомство предоставляет такую информацию правительству по регионам.

Более 150 тысяч детей приняты в этом году в первый класс, в будущем году может быть на 20 тысяч больше.

Замминистра образования Надира Джусупбекова

По ее словам, по санитарным нормам в классе не должно обучаться свыше 45 учеников, а учебный процесс не может проходить в три смены. Она признала, что ведомство идет на нарушение из-за переполненности школ.

«Кроме строительства новых школ, мы рассматриваем возможность возведения пристроек», — отметила чиновник.

 Как рассказала Надира Джусупбекова, в титульный лист (перечень объектов, финансируемых по статье «Капитальные вложения») включен 181 объект образования.

Тазабек Икрамов поднял вопрос поборов с родителей, отметив, что к нему поступает много жалоб. 

«В этом году приняли решение о наибольшей информированности родителей. Они добровольно создают попечительские советы, по закону имеют право оказывать помощь школе. Однако учебное заведение не имеет права требовать какие-то сборы, заниматься поборами. У нас есть горячая линия, куда можно обращаться», — отметила Надира Джусупбекова.
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