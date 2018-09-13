Депутаты не хотят принимать закон, так как он будет действовать два месяца

Депутаты Жогорку Кенеша не хотят принимать закон, так как он будет действовать только два месяца. Спор возник сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Во время обсуждения поправок в Кодекс об административной ответственности Дастан Бекешев отметил, что с 1 января 2019 года вносимые сейчас поправки перестанут действовать. Вступит в силу новый кодекс.

«Зачем принимать законы на два месяца? У нас законотворческий хаос», — возмутился он.

Инициатор законопроекта Экмат Байбакпаев пояснил, что его обсуждают год и уже возвращали на доработку. Жогорку Кенеш должен решить его судьбу.

Документ предлагает ввести систему идентификации, которая позволит регулировать передвижение животных, снизить риски фермеров при внезапных вспышках заболеваний животных, контролировать зоонозные заболевания и гарантировать безопасность мясных продуктов. Кроме того, прописаны штрафы за несоблюдение норм.