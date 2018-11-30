В Кыргызстане идентификацию прошли 1,7 миллиона голов скота

В Кыргызстане прошли идентификацию 1 миллион 726,3 тысячи голов крупного рогатого скота, в базу данных внесли 1 миллион 695,1 тысячи голов КРС. Об этом сообщили в Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Идентификацию лошадей и свиней планируют проводить со II квартала 2019 года, а мелкого рогатого скота — с 2020-го.

«Идентификация выявила точное количество животных. Это позволяет эффективно планировать профилактические мероприятия. Идентификация позволяет вести контроль передвижения животных. Кроме того, для контроля выдаются ветеринарные сопроводительные справки идентифицированным животным», — говорится в сообщении.

В госинспекции отметили, что идентификацию животных организовали успешно, без лишних бюджетных затрат.

«Активно вовлечены в процесс идентификации частные ветеринары в качестве регистраторов. Они обеспечивают возврат затраченных средств на закупку бирок. Деньги поступают на спецсчет и перечисляются в бюджет. Услуги частных ветеринаров по биркованию и внесению информации в базы данных оплачивают владельцы животных», — рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне депутат Зиядин Жамалдинов заявил, что в рамках проекта по идентификации скота нет результатов.

«На скот только ушные бирки повесили, а работы по контролю за его перемещением нет», — возмущался парламентарий.