11:20
USD 69.85
EUR 79.44
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане идентификацию прошли 1,7 миллиона голов скота

В Кыргызстане прошли идентификацию 1 миллион 726,3 тысячи голов крупного рогатого скота, в базу данных внесли 1 миллион 695,1 тысячи голов КРС. Об этом сообщили в Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Идентификацию лошадей и свиней планируют проводить со II квартала 2019 года, а мелкого рогатого скота — с 2020-го.

«Идентификация выявила точное количество животных. Это позволяет эффективно планировать профилактические мероприятия. Идентификация позволяет вести контроль передвижения животных. Кроме того, для контроля выдаются ветеринарные сопроводительные справки идентифицированным животным», — говорится в сообщении.

В госинспекции отметили, что идентификацию животных организовали успешно, без лишних бюджетных затрат.

«Активно вовлечены в процесс идентификации частные ветеринары в качестве регистраторов. Они обеспечивают возврат затраченных средств на закупку бирок. Деньги поступают на спецсчет и перечисляются в бюджет. Услуги частных ветеринаров по биркованию и внесению информации в базы данных оплачивают владельцы животных», — рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне депутат Зиядин Жамалдинов заявил, что в рамках проекта по идентификации скота нет результатов.

«На скот только ушные бирки повесили, а работы по контролю за его перемещением нет», — возмущался парламентарий.
Ссылка:
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Идентификация домашнего скота. Бирки повесили, а контроля нет
Депутаты не хотят принимать закон, так как он будет действовать два месяца
Система идентификации и отслеживания животных работает. Власти убедились
Идентификацию скота в Кыргызстане практически завершили
В Кыргызстане быть ветеринаром выгодно и авторитетно
Идентификация скота в Кыргызстане должна завершиться 20 февраля
Законопроект о штрафах за нарушение правил идентификации вернули на доработку
Бирки для животных, продающиеся на базарах, недействительны
В Кыргызстане идентифицировали собак, с 2019 года примутся за пчел
Депутаты предлагают штрафовать за нарушение правил идентификации животных
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Бизнес
Выиграй квартиру в&nbsp;Бишкеке! Выиграй квартиру в Бишкеке!
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;восьмой раз подряд признан &laquo;БАНКОМ &#8470;&nbsp;1&raquo; в&nbsp;Кыргызстане! «Оптима Банк» в восьмой раз подряд признан «БАНКОМ № 1» в Кыргызстане!
В&nbsp;продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в&nbsp;O!Store В продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в O!Store
Выиграйте 101&nbsp;000 сомов и&nbsp;другие призы по&nbsp;акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выиграйте 101 000 сомов и другие призы по акции «Плати картой» от «Бакай Банка»