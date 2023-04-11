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Экономика

Цифра дня. 542,1 тысячи лошадей идентифицировали с начала года

За первый квартал 2023 года по республике идентификацию прошли 542,1 тысячи лошадей. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства.

Отмечается, что также идентифицированы 143,5 тысячи голов крупного рогатого скота и 800 свиней. Все они зарегистрированы в системе идентификации и отслеживания животных.

«В 2023 году проводится пилотный проект по идентификации овец. Его реализуют в Араванском, Кеминском и Тюпском районах. На сегодня идентифицировали 41,5 тысячи овец и коз», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/262997/
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