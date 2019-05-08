В Кыргызстане три убойных цеха получили стандарты халал

В Кыргызстане три убойных цеха работают по стандартам халал. Об этом заявлено в Жогорку Кенеше.

Депутаты обсуждают поправки в закон, регулирующий идентификацию животных. Представители Министерства сельского хозяйства отметили, что только три цеха официально признаны халальными, то есть там забивают животных по технологии, одобренной ДУМК.

Нардепы добавили, что в республике продолжают работать убойные цеха с антисанитарными условиями.

В качестве примера привели объект в пригороде Бишкека, установленный на объездной дороге, где в день забивают до 500 голов скота.

В КР официально работают 97 убойных цехов, и только семь из них (три строят) отвечают международным требованиям.