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Власть

В Кыргызстане три убойных цеха получили стандарты халал

В Кыргызстане три убойных цеха работают по стандартам халал. Об этом заявлено в Жогорку Кенеше. 

Депутаты обсуждают поправки в закон, регулирующий идентификацию животных. Представители Министерства сельского хозяйства отметили, что только три цеха официально признаны халальными, то есть там забивают животных по технологии, одобренной ДУМК. 

Нардепы добавили, что в республике продолжают работать убойные цеха с антисанитарными условиями.

В качестве примера привели объект в пригороде Бишкека, установленный на объездной дороге, где в день забивают до 500 голов скота. 

В КР официально работают 97 убойных цехов, и только семь из них (три строят) отвечают международным требованиям.
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