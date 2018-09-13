Депутаты пригрозили спикеру Жогорку Кенеша отставкой

Депутаты грозят снять спикера Жогорку Кенеша. Вопрос о соответствии занимаемой должности Дастана Джумабекова поднял сегодня на заседании парламента депутат Алтынбек Сулайманов.

Нардепы рассматривают поправки в Кодекс об административной ответственности. Заслушав доклад, спикер Дастан Джумабеков спросил, у кого из депутатов есть вопросы. Это и возмутило Алтынбека Сулайманова.

«Что вы нас спрашиваете, как школьников? Вы должны открыть табло, а мы запишемся на вопросы. Я неоднократно говорил об этом. Это второе предупреждение. После третьего мы поставим вопрос о соответствии занимаемой должности», — сказал Алтынбек Сулайманов.

После этого Дастан Джумабеков дал депутатам возможность записаться на вопросы.