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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша боятся летать самолетами внутренних авиалиний

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бакыт Торобаев поднял вопрос обновления авиапарка Кыргызстана.

По его словам, самолеты, летающие по внутренним направлениям, находятся в плохом состоянии. В последнее время выявлено очень много недостатков, в частности, проблемы возникают на рейсах Бишкек — Ош.

«Один раз загорелся двигатель. Второй раз мы сами стали свидетелями происшествия. Самолет взлетел и над перевалом Тоо-Ашуу повернул назад. Был и третий случай, когда сразу после взлета борт вернулся в аэропорт», — отметил Бакыт Торобаев.

Он добавил, что надо покупать не только автобусы и троллейбусы, но и самолеты.

На этой неделе из-за замены самолета задержали рейс Бишкек — Ош. Аналогичный случай произошел и на прошлой неделе. Зачастую проблемы возникают с самолетами авиакомпании «Тез Джет».
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