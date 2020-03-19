Кыргызстан закроет воздушные границы для всех стран, кроме России

Кыргызстан закроет воздушные границы почти для всех стран мира, кроме России. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

По его словам, в настоящий момент полностью отменены рейсы из Китая.

«Сегодня штаб будет рассматривать вопрос закрытия воздушных границ. Мы оставим только рейсы из России в Кыргызстан. В частности, два рейса из Москвы в Бишкек и Ош, а также из Новосибирска в Бишкек», — сказал Жанат Бейшенов.

Отметим, из-за коронавируса многие авиакомпании уже отменили рейсы по некоторым направлениям.