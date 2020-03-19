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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан закроет воздушные границы для всех стран, кроме России

Кыргызстан закроет воздушные границы почти для всех стран мира, кроме России. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

По его словам, в настоящий момент полностью отменены рейсы из Китая.

«Сегодня штаб будет рассматривать вопрос закрытия воздушных границ. Мы оставим только рейсы из России в Кыргызстан. В частности, два рейса из Москвы в Бишкек и Ош, а также из Новосибирска в Бишкек», — сказал Жанат Бейшенов.

Отметим, из-за коронавируса многие авиакомпании уже отменили рейсы по некоторым направлениям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147069/
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