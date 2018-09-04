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Власть

Домашний арест Канатбека Исаева. Депутат может работать, но до 20.00

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша официально приступили к работе. На открытие очередной сессии IV созыва прибыл отпущенный из-под стражи под домашний арест нардеп Канат Исаев. 

По нормам УПК, заключенный под домашний арест подозреваемый не может общаться с определенными лицами, получать и отправлять корреспонденцию, покидать жилище круглосуточно или в определенное время суток, выезжать за пределы административной территории без разрешения суда, использовать информационно-телекоммуникационную связь.

В ГСИН 24.kg заявили, что подследственный, находящийся под домашним арестом, прежде чем покинуть свое жилище и, например, отправиться на работу, должен получить разрешение следователя. После 20.00 арестованный обязан находиться дома. Если установят, что после указанного времени он покинул жилище, поехал на встречу или какое-либо торжество, следователь может через суд ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на заключение под стражу. 

В аппарате Жогорку Кенеша 24.kg отметили, что ограничительных предупреждений от следователей ГКНБ насчет Канатбека Исаева в парламент не поступало. 

Канатбека Исаева задержали 30 сентября 2017 года. Ему инкриминировали попытку насильственного захвата власти. Следствие вел ГКНБ. Это второе уголовное дело парламентария. Первое, по которому он обвинялся в коррупции, прекратили по истечении срока давности. Второе дело отправили на доследование.
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