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Власть

Зарплаты на госпредприятиях будут зависеть от их финансовых показателей

Размеры заработных плат на государственных предприятиях Кыргызстана будут зависеть от итогов их финансово-хозяйственных показателей. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства со ссылкой на премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Отмечается, что для управления государственными предприятиями привлекут эффективных менеджеров и введут практику передачи госпредприятий в доверительное управление.

В частности, «Кыргыз почтасы» акционируют и создадут почту-банк.

В «Кыргыз темир жолу» введут новые стандарты системы управления и полностью пересмотрят принципы работы предприятия.
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