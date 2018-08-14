Зарплаты на госпредприятиях будут зависеть от их финансовых показателей

Размеры заработных плат на государственных предприятиях Кыргызстана будут зависеть от итогов их финансово-хозяйственных показателей. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства со ссылкой на премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Отмечается, что для управления государственными предприятиями привлекут эффективных менеджеров и введут практику передачи госпредприятий в доверительное управление.

В частности, «Кыргыз почтасы» акционируют и создадут почту-банк.

В «Кыргыз темир жолу» введут новые стандарты системы управления и полностью пересмотрят принципы работы предприятия.