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Власть

Оптимизация госкомпаний. Работа госорганов слабая и медленная

Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по оптимизации деятельности предприятий и акционерных обществ с контрольным государственным пакетом акций. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Во время заседания отмечено, что проект постановления правительства о ликвидации государственных простаивающих предприятий не подготовлен, несмотря на протокольное поручение. Это вызвало критику вице-премьер-министра Замирбека Аскарова.

«Этот проект решения должен быть в ускоренном порядке внесен на согласование в аппарат правительства. Важно привести в соответствие уставы госпредприятий при министерствах и ведомствах. Кроме того, остается актуальным порядок назначения их руководителей. Напомню, что этот вопрос находится на контроле у премьер-министра страны. Поднятые сегодня вопросы показывают слабую или медленную работу государственных органов по исполнению решений межведомственной комиссии», — возмутился Замирбек Аскаров.

Напомним, комиссия создана для проведения комплексного анализа для разработки предложений по повышению эффективности работы госпредприятий.
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