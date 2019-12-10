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Власть

Депутаты требуют уволить руководство госпредприятия «Мулк»

В Жогорку Кенеше от вице-премьера Замирбека Аскарова потребовали уволить главу ГП «Мулк» Тариэля Каримова. С такой инициативой выступила депутат Гульшат Асылбаева.

По ее словам, депутаты комитета по экономической и фискальной политике побывали с рабочим визитом в пансионатах, которые находятся на балансе ГП «Мулк». В том числе они посетили пансионаты «Витязь», «Солнышко», «Бостери», «Алтын Жай» и другие. Им хватило одного дня, чтобы понять состояние объектов.

«А госпредприятию необходим еще год, чтобы решить, как поступить. Что еще нужно, чтобы вы поняли, что творится. Есть наш отчет, аудит Счетной палаты. Неужели вам не видно как куратору экономического блока, что нам не нужны такие руководители. Уже вам предоставили отчет аудита и видеодоказательства. В пансионате «Бостери» даже не могут произвести бухгалтерские расходы, так как у директора пансионата нет бухгалтера, но есть советник. Зачем ему нужен был советник, если нет бухгалтера?» — спросила Гульшат Асылбаева, обращаясь к Замирбеку Аскарову.

Парламентарий уверена, что чиновники должны понести ответственность за то, что сделали с пансионатом.

«Они даже не знают, какой урон нанесли государству. Не можете эффективно управлять, так отдайте его в доверительное управление. Ни один собственник не держал бы такого менеджера, если бы это касалось его личного имущества», — высказалась депутат.

В свою очередь Замирбек Аскаров согласился с критикой и сообщил, что рассматривается вопрос о введении доверительного управления в пансионатах.

Государственное предприятие «Мулк»

создано для сохранения и дальнейшего использования конфискованного в государственную собственность имущества и иных конфликтных объектов, по которым ведутся споры.
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