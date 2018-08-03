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Власть

Дошкольным образованием в Кыргызстане охвачены 24 процента детей

Охват дошкольным образованием в Кыргызстане в 2018 году составил 24 процента, что на 2 процента больше показателя 2017-го. Об этом сегодня на заседании правительства сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее данным, на сегодня почти 187 тысяч детей посещают 1 тысячу 390 детских садов. 

«Увеличение рождаемости привело к росту числа детей, нуждающихся в дошкольном образовании и предшкольной подготовке. Так, в 2012 году детей от двух до шести лет насчитывалось 590 тысяч 259, а в 2017-м — уже 779 тысяч. Важным механизмом обеспечения доступности дошкольного образования стало внедрение электронной очереди в детские сады», — подчеркнула Гульмира Кудайбердиева.
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