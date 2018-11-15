Ошибки в учебниках. Чиновников накажут по итогам работы специальной комиссии

По факту выпуска в обращение учебников для учащихся 5-6-х классов с многочисленными ошибками специальная комиссия проводит проверку. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, изучается ответственность структурных подразделений Минобразования. В том числе комиссия определит степень виновности в произошедшем Кыргызской академии образования и отдела Минобразования по работе с проектом Всемирного банка. Решение о наказаниях примут по итогам работы комиссии.

Читайте по теме Учебники с ошибками. Всеобщая безграмотность или халатность?

«Мы постарались пересмотреть всю нормативно-правовую базу по изданию учебников, начиная от объявления конкурса и заканчивая их тиражированием. Большое внимание уделили вопросам апробации. Систему полностью изменили. Теперь делаем акценты конкретного учителя. Составлена база данных компетентных учителей. Они начинают апробацию тех рукописей, которые направят на издание учебников для 8-9-х классов. Что касается конкурса на тиражирование учебников, постараемся сделать объявление о нем и сам конкурс максимально открытыми», — подчеркнула Гульмира Кудайбердиева.