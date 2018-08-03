Большинство учителей в Кыргызстане работают из чувства патриотизма

«Около 80 процентов учителей в Кыргызстане работают из чувства патриотизма», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, надо менять ситуацию. «Нужно сделать так, чтобы учителя в духе патриотизма воспитывали и детей. Кроме того, в системе образования надо стереть различия между городом и селом. Нужно поднимать уровень образования в сельской местности», — считает глава правительства.

Отметил он и недостаток детских садов. «Во многих зданиях детсадов расположены различные офисы. Надо подумать, как их освободить. Всего в стране не хватает 600 с лишним детсадов. Правительству нужно работать над улучшением системы образования», — заключил глава кабмина.