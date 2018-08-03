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Власть

Правительство упрощает работу инвесторов в Кыргызстане

Для инвесторов будут подготовлены инвестиционные лоты со всеми документами и разрешениями. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, сегодня первый вице-премьер Кубатбек Боронов провел совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов. Он рассказал, что для решения проблем с трансформацией земель и подключения к электроэнергии будут подготовлены инвестиционные лоты для инвесторов, включающую в себе готовую базовую инфраструктуру и необходимые разрешительные документы.

Кубатбек Боронов отметил, что правительство запланировало достичь показателей роста ВВП по итогам года в 2,8 процента. Чтобы это сделать, нужно улучшить условия ведения бизнеса и привлекать инвестиции.

«Зачастую предприниматели, готовые вкладывать свои средства в кыргызскую экономику, сталкиваются с бюрократической волокитой и равнодушием чиновников, ответственных за принятие решений. Необходимо менять подход в работе с инвесторами. Госорганы должны всячески помогать инвесторам, а не ставить им заслоны. С чиновниками, которые мешают инвесторам работать, мы будем без сожаления расставаться», — пригрозил Кубатбек Боронов.

Для улучшения инвестиционного климата правительство планирует внести изменения в закон об инвестициях, чтобы усилить гарантии инвесторов, снизить порог инвестиций для стратегических объектов, а также предоставить льготы и преференции для инвесторов.

Вместе с тем планируется ужесточить меры наказания для лиц, препятствующих инвестиционной деятельности и наносящих вред имуществу инвесторов.
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