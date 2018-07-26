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Власть

В БГК обсуждают кандидатуры на пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова

Коалиция большинства Бишкекского городского кенеша соберется на заседание, чтобы обсудить вопрос о выдвижении кандидата в мэры столицы, как только завершатся межфракционные консультации. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аппарате БГК.

Уже известно, что фракция СДПК в БГК намерена выдвинуть на должность градоначальника кандидатуру бывшего депутата Жогорку Кенеша Азиза Суракматова. Однако другие фракции выступают за альтернативные выборы мэра Бишкека и предлагают выдвинуть по меньшей мере двух претендентов.

Дата заседания коалиционного большинства БГК пока не определена. Имя претендента на пост мэра столицы должно быть озвучено до 31 июля включительно. Право на выдвижение кандидатуры на должность мэра города имеют фракции, коалиции фракций Бишкекского городского кенеша и премьер-министр. Самовыдвижение при выборах мэра не предусмотрено законом.

Ранее в СМИ в качестве претендентов на пост главы столицы назывались имена бывшего главы Минтранса Аргынбека Малабаева и экс-министра внутренних дел Мелиса Турганбаева.

Азизу Суракматову 46 лет. Он родился и живет в Бишкеке. Окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт и Кыргызский национальный университет. В начале 2000-х работал в мэрии Бишкека на должности главного специалиста. Имеет строительный бизнес.
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