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Власть

Встреча с президентом. Сооронбай Жээнбеков обещает реформу ГКНБ, но не сейчас

Президент Сооронбай Жээнбеков пообещал реформировать ГКНБ, но не сейчас. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями НПО.

Глава Института общественного анализа Рита Карасартова рассказала ИА «24.kg», о чем говорили гражданские активисты с главой государства.

«Выступили все приглашенные. В общей сложности встреча заняла почти четыре часа. Я описала свое видение реформы ГКНБ, отметив, что спецслужба должна прекратить заниматься политическим преследованием и полностью сфокусироваться на обеспечении безопасности. Я также говорила о произволе в судебной системе, о том, что суды фактически не выносят оправдательные приговоры, о массовых нарушених в ходе разбирательств норм УПК и ГПК со стороны судей. Этот же вопрос поднимал и мой коллега Нурбек Токтакунов. Об этом же говорили и представители Института Медиа Полиси. Их волновала, к примеру, статья 299 УК КР, когда за комментарии в соцсетях или лайки могут возбудить уголовное дело за разжигание межнациональной розни», — отметила Рита Карасартова.

Президент обещал обратить внимание на эти проблемы. Он признал их существование, но сказал, что реформа, в частности ГКНБ, пройдет не сейчас. Хотя, мне кажется, что это первоочередная задача.

Рита Карасартова
Она добавила, что ее мнение и взгляды после встречи с Сооронбаем Жээнбековым на какие-то кадровые назначения или решения не сильно изменились.

«Другое дело, что у нас нет оценочных критериев. Мы не знаем, по какой причине глава государства предложил того или иного человека в руководители ГКНБ или Генпрокуратуры, что эти люди конкретно сделали в данной системе и почему именно они заняли руководящие посты», — сказала Рита Карасартова.

Правозащитник подчеркнула, что в целом она удовлетворена встречей и считает, что она прошла конструктивно.

«Президент нам пообещал, что диалог такого формата будет проходить на постоянной основе, но приобретет тематический характер. То есть, если речь будет касаться судебной системы, то соберут юристов, если прав ребенка, то тех, кто непосредственно работает по этому профилю», — заключила Рита Карасартова.

Она считает, что после этой встречи с Сооронбаем Жээнбековым у гражданских активистов появился повод требовать выполнения данных обещаний.
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