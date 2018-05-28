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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил пограничников с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Государственная граница и ее надежная охрана являются безусловными элементами суверенитета страны. За годы независимости пограничное ведомство Кыргызстана сумело вобрать в себя добрые исторические традиции и сформировать новые, основанные на чувстве воинского долга и любви к Родине», — говорится в поздравлении.

«Служба на границе — ответственная и очень сложная задача. Именно здесь проверяется способность государства отстоять национальные интересы, территориальную целостность и оградить своих граждан от влияния современных вызовов и угроз. Граница дает настоящую закалку истинным патриотам страны. Люди, которые тесно связали свою жизнь с охраной государственной границы, являются примером мужественности, верности долгу, порядочности и благородства», — отметил президент.

«Государственная пограничная служба входит в новую стадию своего становления, нацеленную на рост профессионализма, оперативности и мобильности, завоевания авторитета у народа Кыргызстана. Необходимо и дальше на принципах равенства, взаимного доверия и уважения национальных интересов развивать пограничное сотрудничество как с соседями, так и в рамках международных интеграционных объединений, и внедрять новые формы, делать ставку на улучшение материально-технических средств охраны», — говорится в поздравлении.

Кыргызстан должен быть открыт для делового сотрудничества и развития дружественных приграничных контактов, а его рубежи надежно защищены от международного терроризма, экстремизма, наркотрафика и контрабанды.

Сооронбай Жээнбеков
Президент пожелал здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в сложной, но благородной работе на благо Кыргызстана.
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