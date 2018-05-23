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Власть

Депутату обидно за перевод названий иностранных фильмов

«Когда я вижу афиши у кинотеатров в Бишкеке с переводом названий иностранных фильмов, становится очень обидно», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Пирматов.

Парламентарий поинтересовался, кто регулирует этот вопрос. Председатель Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев сообщил, что у них таких полномочий нет, вопросом занимается Антимонопольный комитет. Однако директор этого ведомства Шухрат Сабиров уверен, что вопрос в ведении органов местного самоуправления.

«При мэрии Бишкека есть лингвистическая комиссия. Они решают, правильно написано или нет. Такие же комиссии в каждом районе. А за нарушения штрафует Антимонопольный комитет», — заключил Назаркул Ишекеев.
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