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Власть

Туристы не едут в Кыргызстан. Виноваты авиалинии и инфраструктура

Глава Департамента туризма Азамат Жаманкулов рассказал, почему туристическая отрасль в Кыргызстане развивается не на должном уровне. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Депутат Айнура Ормонова возмутилась, что Кыргызстан занимается 173-е место из 180 в рейтинге Всемирного совета по туризму. Она отметила, что соседний Казахстан в списке на пятом месте, Монголия — на втором. Парламентарий поинтересовалась у Азамата Жаманкулова, какова его ответственность за провальные результаты в туристической отрасли.

Главная проблема в том, что Кыргызстан не представлен как туристическая страна на основных рынках.

Азамат Жаманкулов
Кроме того, в Кыргызстан трудно попасть — мало прямых авиалиний. Инфраструктура туризма внутри страны не на том уровне, как в других странах, где туризм считается основной отраслью.

«Есть проблемы в сфере обслуживания. В рейтинге, который показали, очень много нестыковок. В этом признались специалисты, которые занимались его составлением. Мы ведем работу по изменению данных. Следующий рейтинг выйдет в 2019 году, и мы постараемся улучшить позиции Кыргызстана», — подчеркнул Азамат Жаманкулов.
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