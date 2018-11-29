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Общество

Все курортные объекты государства отдадут компании «Кыргызтуризм»

В Кыргызстане создадут предприятие «Кыргызтуризм», которому в управление передадут все государственные курортные объекты в стране. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, на создание концепции развития туризма и госпредприятия выделят 50 миллионов сомов. Предприятие будет заниматься развитием туристических объектов. 

«Молодые ребята, которые пришли в руководство Минкультуры, будут продвигать наши общие решения. В ближайшее время создадим «Кыргызтуризм». Что касается инфраструктуры, то мы ожидаем, что инвесторы смогут вложить средства при создании туробъектов. Недавно была поездка в Астану (Казахстан), нас принял президент Нурсултан Назарбаев. Есть идея создать общую туристическую визу, чтобы человек мог получить одну визу и посетить все туристические объекты в странах Центральной Азии. Будет общая туристическая карта. Возможно, Россия тоже подключится к проекту», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.
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