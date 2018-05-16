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Власть

Берем внешние займы? Оригиналом договора нужно считать текст на госязыке

Депутат Акылбек Жапаров предложил считать оригиналом договора о внешнем займе текст соглашения на кыргызском или русском языке. Поправки в закон о международных договорах вынесены на общественное обсуждение.

Так, часть 1 статьи 4 предлагается дополнить абзацем о том, что Кыргызстан может заключать международные договоры на иностранном, официальном или государственном языках. Если же тексты договора на разных языках будут расходиться, то оригиналом считается текст на государственном или официальном языке. Причем поправки касаются тех договоров, по которым Кыргызстан берет внешние займы.

По действующему закону международный договор может заключаться на иностранном языке. Но нет оговорки о том, что должен быть и вариант на кыргызском или русском. Депутат считает, что без этого или из-за отсутствия официального перевода могут возникать вопросы о законности подобных документов.

Напомним, вопрос о необходимости перевода на кыргызский и русский языки договоров о финансовой помощи возник после скандала с модернизацией ТЭЦ. Тогда выяснилось, что министр финансов Ольга Лаврова подписала договор с Эксимбанком Китая о кредите в $386 миллионов на английском языке. А депутаты одобряли русский вариант договора. Позже выяснилось, что документы разнятся.
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