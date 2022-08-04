Кабмин предлагает освободить от налогов международные организации

Министерство экономики и коммерции предлагает усовершенствовать нормативно-правовую базу и актуализировать порядок реализации международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика. Проект постановление вынесен на общественное обсуждение.

Уточняется, что речь идет об освобождении от уплаты налогов, пошлин и иных платежей. Это правило распространяется на международные организации и генеральных подрядчиков при их регистрации в налоговых органах республики, а также на отделы реализации проектов, работающих по договорам, заключенным в рамках реализации международных соглашений.

Чтобы получить такое освобождение, следует обратиться в уполномоченный госорган по проведению налоговой и таможенной политики. Обратившиеся предоставляют списки юридических лиц, участвующих в реализации проектов — это генеральные подрядчики и субподрядные организации, которые поставляют товары, работы и услуги, а также копии коммерческих документов.

Далее направляются письма в налоговые и таможенные органы, чтобы уточнить порядок налогообложения проекта. В Минэкономики отмечают, что при каждом заключении контрактов генеральными подрядчиками с субподрядными организациями процесс повторяется. Поэтому предлагается исключить субподрядчиков.