Общество

«Мир без правил». Белковский о том, зачем США Центральная Азия

В мире больше нет правил, нет иерархий и нет «старших братьев». Есть только «азиатская автомобильная дорога», где выживает тот, у кого машина больше и мощнее. Почему США перестали видеть в Москве конкурента, зачем Трампу «Правление мира» и может ли Центральная Азия стать ресурсной колонкой нового миропорядка — в интервью 24.kg писатель Станислав Белковский объясняет, что происходит на самом деле.

— Участились визиты высокопоставленных американских чиновников в Центральную Азию. С чем связан такой интерес США?

— Интерес администрации США к Центральной Азии связан, прежде всего, с формированием нового миропорядка. 4 декабря Вашингтон представил новую стратегию безопасности, фактически подведя черту под эпохой американоцентричного мира, начавшегося после падения Берлинской стены в 1989 году. Тот мир окончательно начал распадаться в 2014-м с аннексией Крыма и началом военных действий на юго-востоке Украины. Сегодня он фрагментирован. Нет устойчивых правил игры, нет иерархий.

Это «азиатская автомобильная дорога», где каждый едет так, как хочет, а решает лишь размер и мощность машины.

Станислав Белковский

США больше не глобальный модератор. Они — самый большой автомобиль на трассе. А любой мощный автомобиль нуждается в топливе. Центральная Азия — один из таких источников топлива: редкоземельные металлы, традиционные энергоресурсы, логистика.

— Вашингтон больше не рассматривает Москву как конкурента в регионе?

— Москва — это уже не та лига. Качественной разницы между Россией, Казахстаном, Узбекистаном или Кыргызстаном для Вашингтона сегодня нет. Только количественная. Американцы работают со всеми напрямую. Никакой иерархии «через Москву» не существует.

Россия утратила влияние, основанное на мягкой силе. А когда мягкая сила исчерпана, начинается война. Это, в том числе, объясняет украинский конфликт.

Станислав Белковский

Для США главный конкурент — Китай. Потому что Пекин уже контролирует значительную часть ресурсов региона и логистических маршрутов в рамках проекта «Один пояс — один путь».

— Как оценивать приглашения Дональда Трампа Токаеву и Мирзиееву в Совет мира? Не ведет ли это к фрагментации региона?

— В фрагментарном мире нет никакой иерархии. США будут работать с каждой страной отдельно. Региональные объединения для них вторичны.

Читайте по теме
Избирательный «Совет мира» Трампа: что это значит для Центральной Азии

«Board of Peace» — я бы перевел это как «Правление мира» — это личный проект Трампа. Частная альтернатива ООН. Ему важно показать, что существует более дееспособная структура принятия решений, управляемая лично им. По сути — позиция «председателя земного шара». Это также политический инструмент, который позволит Трампу сохранить глобальный статус и после ухода с поста президента.

— Может ли «Правление мира» похоронить региональные объединения, например Организацию тюркских государств?

— Нет. Судьба Организации тюркских государств во многом зависит от амбиций и ресурсов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Если у организации будет двигатель, она выживет и усилится. Если нет, возникнет вопрос: кому она нужна? Но Трамп в любом случае будет работать не с объединениями, а с отдельными государствами.

— Баку сейчас претендует на равновеликое влияние с Турцией. Это реально?

— Азербайджан реализует идеальную модель фрагментарного мира. Государство может быть равновеликим любой державе, если у него есть ресурсы для решения собственных задач.

Читайте по теме
Архитектура нового мирового порядка от Трампа, и что это означает для ЦА

Мы видели, как Баку действовал в отношении Франции и России — не потому, что хочет стать империей, а потому, что демонстрирует: старые иерархии больше не работают. Это ролевая модель для других стран.

— Может ли США вытеснить Китай из региона?

— Полностью — нет. Пошатнуть позиции — да. Но многое зависит от последовательности Вашингтона.

У Трампа философия басни «Лиса и виноград»: если что-то не получается, он может потерять к этому интерес. В нынешнем мире выигрывает тот, кто кладет яйца в несколько корзин.

Как, например, Азербайджан: тесные отношения и с Турцией, и с Израилем, несмотря на их сложные отношения между собой. Так же и страны Центральной Азии могут сотрудничать одновременно и с США, и с Китаем, не ставя свою судьбу в зависимость от одного игрока.

— Странам вне «Правления мира» стоит ли искать контакта с Трампом?

— Всегда стоит. Вопрос в том, что вы предлагаете. Трампа интересуют редкоземельные металлы, энергоресурсы, искусственный интеллект, дата-центры, децентрализованные финансы.

Если есть бизнес — двери открыты. 

Станислав Белковский

А вот как защитить национальные интересы и сделать так, чтобы Америка не вытерла о вас ноги — это уже отдельный вопрос для каждой страны.

P.S. Мир больше не возвращается к старому порядку. Ни при Трампе, ни после него. Он останется фрагментированным. А значит, у небольших государств появляется шанс играть на равных, если они научатся лавировать между центрами силы и не складывать все яйца в одну корзину.
