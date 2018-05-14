Кто поехал с Сооронбаем Жээнбековым в Сочи

Делегация Кыргызстана вылетела в город Сочи (Россия) для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, помимо президента, в Россию отправились министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, завотделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, вице-премьер-министр Жениш Разаков, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Болот Отунбаев, министр экономики Олег Панкратов, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

На заседании обсудят актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках Союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на Евразийском пространстве.