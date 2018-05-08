Какие песни нравятся Владимиру Путину

Президенту РФ Владимиру Путину нравятся некоторые песни шведской группы ABBA. Об этом журналистам во вторник рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил rambler.ru.

«Я знаю, что президенту какие-то песни ABBA нравятся, но сейчас у него не так много времени слушать музыку. Не думаю, что он имел возможность концентрироваться на новостях о новой песне ABBA. Как вы знаете, он готовился к инаугурации, да и обстановка в мире не очень», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли президенту нравится творчество этого коллектива.

В конце апреля СМИ сообщили, что бывшие участники легендарного шведского коллектива впервые встретились в студии после 35-летнего перерыва и записали две новые песни.