В Ереване тысячи жителей ликуют. Лидера оппозиции избрали премьер-министром

Тысячи человек прибывают на площадь Республики в центре Еревана в ожидании лидера оппозиции Никола Пашиняна. Его избрание премьер-министром Армении они встретили ликованием, сообщило РИА «Новости».

С утра сторонники Никола Пашиняна начали собираться на площади Республики. Сейчас там тысячи сторонников нового главы правительства.

Ближайшие к площади парки также заполнены его сторонниками. Десятки людей размахивают флагами, танцуют и фотографируются друг с другом и на фоне сцены, установленной на площади.

Ближайшие к площади Республики улицы перекрыты автотранспортом. На площади дежурят полицейские и пожарные.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на это, парламент избрал Сержа Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку.

Ранее в Армении вступили в силу изменения в Конституцию, по которым самыми широкими полномочиями обладает именно премьер-министр.