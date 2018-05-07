Ищут, не могут найти. Аскарбек Шадиев выехал из Кыргызстана?

Депутат парламента от фракции «Бир Бол» Аскарбек Шадиев выехал из Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники в Жогорку Кенеше.

По их данным, нардеп, в отношении которого 28 апреля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, скорее всего, уехал из страны еще две недели назад, как только узнал об уголовном преследовании. С тех пор ни коллеги по фракции, ни другие депутаты ЖК не могут с ним связаться. Его имущество и банковские счета ранее — 22 апреля — арестовали по распоряжению следователя ГСУ ГКНБ Сарматова. Аскарбеку Шадиеву инкриминируют злоупотребление должностным положением.

Глава пресс-центра ГКНБ Рахат Сулайманов рассказал ИА «24.kg», что следственные мероприятия по делу Аскарбека Шадиева продолжают. Однако не стал уточнять, допросили ли Аскарбека Шадиева, предъявили ли ему обвинение и избрали ли меру пресечения в виде подписки о невыезде. Рахат Сулайманов отметил, что официально границу Аскарбек Шадиев не пересекал.

Аскарбек Шадиев, по версии следствия, указал недостоверную информацию о том, что денежные средства внесли в секретариат МПА СНГ, тем самым способствовал выдаче $30 тысяч в виде премии заведующему отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсену Закирову.

Ранее Арсена Закирова арестовали. Его задержали после проверки и возбуждения уголовного дела по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР.