18:19
USD 68.17
EUR 84.59
RUB 1.20
Власть

Узбекистан и Таджикистан договорились о безвизовом режиме на 30 дней

В ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан накануне подписано около 30 таджикско-узбекских межгосударственных и межправительственных соглашений, сообщила «Фергана».

По данным издания, стороны подписали Соглашение о взаимных поездках граждан, предусматривающее их безвизовое пребывание в течение 30 дней.

Кроме того, подписан Договор об отдельных участках таджикско-узбекской границы, который, по словам главы Таджикистана Эмомали Рахмона, поставил точку «практически во всех нерешенных вопросах» по общей госгранице.

Подписаны и соглашения о международном автомобильном и о воздушном сообщении; о сотрудничестве в обеспечении деятельности плотины «Фархад»; о финансовом сотрудничестве; о сотрудничестве в сфере транзита военных и специальных грузов и перевозке военного контингента по территории двух стран; о сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы против преступности и другие.

Эмомали Рахмон назвал Шавката Мирзиеева «дорогим другом и братом», а его визит в Таджикистан «судьбоносным и историческим». Мирзиеев же отметил, что «сегодня практически не осталось ни одной проблемы, которая бы препятствовала развитию двусторонних отношений».

Шавкат Мирзиеев также подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в развитии гидроэнергетики Таджикистана, в том числе Рогунской ГЭС. Объявлено, что Таджикистан и Узбекистан создадут совместную комиссию по изучению вопросов использования пресной воды Сарезского озера.

«Фергана» отметила, что в последние 25 лет — во время президентства Ислама Каримова — отношения между Таджикистаном и Узбекистаном неоднократно переживали периоды резкого ухудшения.

Новый президент РУз взял курс на сближение с Таджикистаном. В 2017 году возобновлено прерванное 25 лет назад авиасообщение между двумя странами, активизировались торгово-экономические отношения, возобновили работу межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы.
Ссылка:
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Визит президента Кыргызстана в Таджикистан. Фоторепортаж
Сооронбай Жээнбеков пригласил Эмомали Рахмона на фестиваль Чингиза Айтматова
Кыргызстан и Таджикистан отметили важность постоянного диалога
О чем говорили президенты Кыргызстана и Таджикистана в узком кругу
Президент Кыргызстана вылетел в Душанбе
В отставку отправили главу Службы национальной безопасности Узбекистана
Мавзолей первого президента Узбекистана открыли в Самарканде
Председательство в Совете СНГ в 2018 году переходит к Таджикистану
Об истинных причинах визита Шавката Мирзиеева рассказал эксперт Аркадий Дубнов
Стала известна дата визита в Кыргызстан Шавката Мирзиеева
Популярные новости
Президент Кыргызстана о&nbsp;семье, братьях, их&nbsp;вмешательстве в&nbsp;его работу Президент Кыргызстана о семье, братьях, их вмешательстве в его работу
Митинг в&nbsp;Бишкеке. Активисты заявляют о&nbsp;своей поддержке Сооронбая Жээнбекова Митинг в Бишкеке. Активисты заявляют о своей поддержке Сооронбая Жээнбекова
Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От&nbsp;первого визита до&nbsp;первой интриги Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От первого визита до первой интриги
Все будут освобождены. За&nbsp;что президент отправит в&nbsp;отставку силовиков Все будут освобождены. За что президент отправит в отставку силовиков
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане стартовал предзаказ на&nbsp;новые флагманы Samsung S9/S9+&nbsp;в O!Store В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store
Дарите женщинам цветы и&nbsp;выгодное общение Дарите женщинам цветы и выгодное общение
Море подарков к&nbsp;8&nbsp;Марта в&nbsp;O!Store (продолжение) Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет женщин Кыргызстана с&nbsp;Международным днем 8&nbsp;Марта ОАО «Бакай Банк» поздравляет женщин Кыргызстана с Международным днем 8 Марта