Узбекистан и Таджикистан договорились о безвизовом режиме на 30 дней

В ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан накануне подписано около 30 таджикско-узбекских межгосударственных и межправительственных соглашений, сообщила «Фергана».

По данным издания, стороны подписали Соглашение о взаимных поездках граждан, предусматривающее их безвизовое пребывание в течение 30 дней.

Кроме того, подписан Договор об отдельных участках таджикско-узбекской границы, который, по словам главы Таджикистана Эмомали Рахмона, поставил точку «практически во всех нерешенных вопросах» по общей госгранице.

Подписаны и соглашения о международном автомобильном и о воздушном сообщении; о сотрудничестве в обеспечении деятельности плотины «Фархад»; о финансовом сотрудничестве; о сотрудничестве в сфере транзита военных и специальных грузов и перевозке военного контингента по территории двух стран; о сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы против преступности и другие.

Эмомали Рахмон назвал Шавката Мирзиеева «дорогим другом и братом», а его визит в Таджикистан «судьбоносным и историческим». Мирзиеев же отметил, что «сегодня практически не осталось ни одной проблемы, которая бы препятствовала развитию двусторонних отношений».

Шавкат Мирзиеев также подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в развитии гидроэнергетики Таджикистана, в том числе Рогунской ГЭС. Объявлено, что Таджикистан и Узбекистан создадут совместную комиссию по изучению вопросов использования пресной воды Сарезского озера.

«Фергана» отметила, что в последние 25 лет — во время президентства Ислама Каримова — отношения между Таджикистаном и Узбекистаном неоднократно переживали периоды резкого ухудшения.

Новый президент РУз взял курс на сближение с Таджикистаном. В 2017 году возобновлено прерванное 25 лет назад авиасообщение между двумя странами, активизировались торгово-экономические отношения, возобновили работу межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы.