Отели на Иссык-Куле. Старые оставят, новые строить запретят

Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроект, увеличивающий запрет на капитальное строительство у береговой линии побережья озера Иссык-Куль со 100 до 300 метров. Аида Касымалиева поинтересовалась, кто определил ограничение в 300 метров.

Инициатор поправок Максат Сабиров пояснил, что в союзное время было ограничение в 500 метров. «Не буду скрывать, за годы независимости при чьих-то интересах черта опустилась до 100 метров. Все побережье продали. Мы предлагаем ввести ограничительную черту в 300 метров. Ближе к озеру строить нельзя. Однако построенные объекты все же останутся», — сказал он.

Аида Касымалиева отметила, что из-за этого возникнет конфликт.