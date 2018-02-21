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Власть

Отели на берегу Иссык-Куля. Депутат против туристов

Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроект, увеличивающий запрет на капитальное строительство у береговой линии побережья озера Иссык-Куль со 100 до 300 метров.

Документом инициируется запрет на капитальное строительство объектов на расстоянии менее 300 метров от озера Иссык-Куль.

Махабат Мавлянова не согласна с такими ограничениями. «Во всем мире отели строят над водой, а мы, наоборот, отводим их в сторону на 300 метров. У нас нет ни одной гостиницы, которая отвечает международным требованиям. Тем самым мы отпугнем инвесторов. Существуют очистные сооружения, использованную воду даже можно будет пить», — отметила она.

Однако инициатор законопроекта Максат Сабиров возразил: такие отели строят у океанов.

«Иссык-Куль — священное озеро. Я даже не рад, что туристы приезжают. Все разрушается. Мусор не перерабатывается. Сколько бутылок и пакетов поднимают со дна. На берегу озера начнут строить крупные отели, рестораны. И когда мы озеро потеряем, будем кусать локти», — сказал Максат Сабиров.
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