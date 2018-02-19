Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с многочисленными жертвами в результате крушения самолета в провинции Исфахан, сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — отмечено в телеграмме Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, самолет рухнул возле города Семиром в центральной иранской провинции Исфахан. Борт вылетел 18 февраля в 7.30 из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана. 60 пассажиров, четверо членов экипажа и два пилота, находившиеся на борту пассажирского самолета ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, погибли.