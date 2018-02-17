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Власть

Сколько стоит портрет президента Кыргызстана

В управлении делами президента Кыргызстана ИА «24.kg» рассказали, сколько стоит его портрет.

Многие государственные органы объявили тендер на покупку портрета президента. Так, Жайыльский районный центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора намерен купить два портрета за 3,2 тысячи сомов.

Бакай-Атинский социальный фонд на покупку флага, герба и портрета выделил 3 тысячи сомов. Мэрия Джалал-Абада заложила на покупку портретов 9,1 тысячи сомов.

По информации управделами, стоимость портрета составляет 650 сомов. Приобрести его можно в УДПП КР через запрос. Всего заказано 1,3 тысячи портретов. В наличии еще имеется 330 штук.
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