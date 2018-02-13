В Кыргызстане на выборы президента России откроют шесть избирательных участков

Шесть избирательных участков будут работать на территории Кыргызстана в день предстоящих 18 марта выборов президента России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бишкеке.

«Избирательные участки откроют в Бишкеке при посольстве Российской Федерации, в здании генерального консульства в Оше, в городе Канте на авиабазе РФ, а также в Караколе в Центре ВМФ России и городе Кара-Балте», — заявили в дипломатическом представительстве.

Впервые еще один избирательный участок откроется в городе Чолпон-Ате в здании местной государственной администрации.

В настоящее время на консульском учете в Кыргызстане состоят более 13 тысяч российских граждан.

«Проголосовать они могут, предъявив документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации», — сообщила пресс-секретарь посольства Дарья Пахомова.

Выборы президента России пройдут 18 марта. По итогам регистрации, за пост главы государства борются восемь кандидатов.