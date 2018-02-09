Мэру Бишкека не стыдно ездить в маршрутках

Мэру Бишкека Албеку Ибраимова не стыдно ездить в общественном транспорте. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Я не стесняюсь ездить на маршрутках и проделываю это периодически в субботу и воскресенье, чтобы понять, как работает транспорт. Албек Ибраимов

«Скоро будет ровно два года, как я работаю мэром. Я не очень публичный человек, чтобы в столовую или в маршрутку заходить с фотографом и журналистами и говорить об этом во всеуслышание. Я это делаю без никого. Были даже такие случаи, когда вел хронометраж, чтобы посчитать, сколько пассажиров зашло и сколько из них льготников», — сказал мэр.

Ранее депутат ЖК Камчыбек Жолдошбаев заявил, что ему стыдно, когда его коллеги и помощники ездят в маршрутках.