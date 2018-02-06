Мэр Бишкека объяснил, почему в дни аварии на ТЭЦ он не давал интервью

Мэр Бишкека Албек Ибраимов объяснил сегодня на очередной сессии, почему в дни аварии на ТЭЦ он не давал интервью.

«Сейчас работает комиссия в данном направлении, в течение 3-5 дней было много информации, и на сессии в Жогорку Кенеше рассматривали этот вопрос, и в СМИ были ежечасные данные. Жители, я думаю, сделали вывод для себя по информации, которую они получали», — сказал градоначальник.

Моя работа не зависит от того, как часто я выступаю на телевидении как диктор. И не заключается в этом. В дни аварии мы работали до полуночи, до 01.00, и я был постоянно на связи. Албек Ибраимов

«Отопление у людей было, но пониженное. Так как на улице стояли 25-градусные морозы, это не позволило поднять температуру в квартирах. Часть жителей обеспечиваются теплом через ТЭЦ, еще часть — через «Бишкектеплоэнерго», которое работало в штатном режиме», — добавил мэр.

«Что касается отключений электроэнергии, была перегрузка, приходилось вскрывать кабели, на что потребовалось время. Кроме этого, в Ала-Арче уровень воды поднялся, зафиксировано 13 крупных пожаров. Работники мэрии устраняли все последствия», — отметил чиновник.